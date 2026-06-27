MotoGp, Fernandez vince gara sprint ad Assen. Ogura e Di Giannantonio sul podio

(Adnkronos) – La Trackhouse domina la gara sprint di oggi, sabato 27 giugno, ad Assen con una doppietta da incorniciare, firmata da Raul Fernandez e Ai Ogura. Sul terzo gradino del podio chiude Fabio Di Giannantonio, davanti a Marco Bezzecchi e Jorge Martin. Sesto Marc Marquez, mentre Bagnaia – sull’altra Ducati – perde una posizione dopo il traguardo, per una penalità dovuta ai track limits e finisce settimo. Bastianini finisce ottavo, nono Acosta. Costretti al ritiro Morbidelli, Miller e Mir. Bezzecchi consolida la leadership nel Mondiale piloti, portandosi a +9 su Martin e a +22 su Di Giannantonio. Domani, alle 14, la gara lunga.

Ecco l’ordine di arrivo della gara sprint ad Assen:

1. Raul Fernandez (Aprilia) +0.000

2. Ai Ogura (Aprilia) +0.362

3. Fabio Di Giannantonio (Ducati) +1.131

4. Marco Bezzecchi (Aprilia) +2.161

5. Jorge Martin (Aprilia) +4.591

6. Marc Marquez (Ducati) +4.801

7. Francesco Bagnaia (Ducati) +4.652*

8. Enea Bastianini (KTM) +5.237

9. Pedro Acosta (KTM) +9.598

10. Fabio Quartararo (Yamaha) +11.134

11. Diogo Moreira (Honda) +11.811

12. Luca Marini (Honda) +12.983

13. Alex Marquez (Ducati) +13.102

14. Brad Binder (KTM) +13.414

15. Alex Rins (Yamaha) +14.513

16. Maverick Viñales (KTM) +15.286

17. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) +19.188

18. Augusto Fernandez (Yamaha) +29.001

19. Cal Crutchlow (Honda) +29.213

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