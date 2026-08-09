Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

MotoGp, Fernandez domina Gp Silverstone: ordine di arrivo e come cambia classifica piloti

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Raul Fernandez vince il Gp di Silverstone oggi, domenica 9 agosto. Il pilota spagnolo domina la gara sul circuito britannico, chiudendo davanti al connazionale Jorge Martin. Terzo un grande Marco Bezzecchi, poi Alex Marquez. Jorge Martin resta così il leader della classifica piloti e si porta a +31 su Bezzecchi e a +37 su Ogura, caduto oggi. Ecco l’ordine di arrivo del Gp di Silverstone e la classifica piloti aggiornata.  

Ecco l’ordine di arrivo del Gp di Silverstone di oggi, domenica 9 agosto:  

1 Raul Fernandez (Aprilia) 

2 Jorge Martin (Aprilia) +2.538 

3 Marco Bezzecchi (Aprilia) +3.393 

4 Alex Marquez (Ducati) +4.702 

5 Pedro Acosta (KTM) +6.256 

6 Fabio Di Giannantonio (Ducati) +6.382 

7 Marc Marquez (Ducati) +9.550 

8 Brad Binder (KTM) +22.288 

9 Luca Marini (Honda) +23.845 

10 Diogo Moreira (Honda) +25.411 

11 Franco Morbidelli (Ducati) +26.301 

12 Fabio Quartararo (Yamaha) +26.883 

13 Jack Miller (Yamaha) +29.458 

14 Pol Espargaro (KTM) +41.310 

15 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) +41.492 

16 Augusto Fernandez (Yamaha) +42.379 

Ecco la classifica piloti aggiornata dopo il Gran Premio di Silverstone:  

1. Jorge Martin – 240 punti 

2. Marco Bezzecchi – 209 punti  

3. Ai Ogura – 203 punti  

4. Marc Marquez – 200 punti  

5. Fabio Di Giannantonio – 199 punti 

6. Raul Fernandez – 184 punti 

7. Pedro Acosta – 163 punti 

8. Pecco Bagnaia – 143 punti 

9. Alex Marquez – 106 punti 

10. Luca Marini – 86 punti 

11. Fermin Aldeguer – 76 punti 

12. Enea Bastianini – 76 punti 

13. Brad Binder – 72 punti 

14. Fabio Quartararo – 59 punti 

15. Diogo Moreira – 54 punti 

16. Franco Morbidelli – 53 punti 

17. Johann Zarco – 34 punti 

18. Joan Mir – 29 punti 

19. Jack Miller – 22 punti 

20. Alex Rins – 21 punti 

21. Toprak Razgatlioglu – 13 punti 

22. Maverick Vinales – 10 punti 

23. Augusto Fernandez – 5 punti 

24. Pol Espargaro – 2 punti 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Agosto 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Filippo Turetta “possessivo”, la gelosia dell’ex negli audio di Giulia Cecchettin

29 Novembre 2023

Europei tuffi, Cosetti da sogno: medaglia d’argento nella categoria grandi altezze

8 Agosto 2026

Inghilterra-Argentina, Adani senza voce e critiche: “Chi lo ha messo in telecronaca?”

15 Luglio 2026

Delegazione Pomezia ospite al Comune di Çanakkale in Turchia

16 Agosto 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno