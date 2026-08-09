MotoGp, Fernandez domina Gp Silverstone: ordine di arrivo e come cambia classifica piloti

(Adnkronos) –

Raul Fernandez vince il Gp di Silverstone oggi, domenica 9 agosto. Il pilota spagnolo domina la gara sul circuito britannico, chiudendo davanti al connazionale Jorge Martin. Terzo un grande Marco Bezzecchi, poi Alex Marquez. Jorge Martin resta così il leader della classifica piloti e si porta a +31 su Bezzecchi e a +37 su Ogura, caduto oggi. Ecco l’ordine di arrivo del Gp di Silverstone e la classifica piloti aggiornata.

Ecco l’ordine di arrivo del Gp di Silverstone di oggi, domenica 9 agosto:

1 Raul Fernandez (Aprilia)

2 Jorge Martin (Aprilia) +2.538

3 Marco Bezzecchi (Aprilia) +3.393

4 Alex Marquez (Ducati) +4.702

5 Pedro Acosta (KTM) +6.256

6 Fabio Di Giannantonio (Ducati) +6.382

7 Marc Marquez (Ducati) +9.550

8 Brad Binder (KTM) +22.288

9 Luca Marini (Honda) +23.845

10 Diogo Moreira (Honda) +25.411

11 Franco Morbidelli (Ducati) +26.301

12 Fabio Quartararo (Yamaha) +26.883

13 Jack Miller (Yamaha) +29.458

14 Pol Espargaro (KTM) +41.310

15 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) +41.492

16 Augusto Fernandez (Yamaha) +42.379

Ecco la classifica piloti aggiornata dopo il Gran Premio di Silverstone:

1. Jorge Martin – 240 punti

2. Marco Bezzecchi – 209 punti

3. Ai Ogura – 203 punti

4. Marc Marquez – 200 punti

5. Fabio Di Giannantonio – 199 punti

6. Raul Fernandez – 184 punti

7. Pedro Acosta – 163 punti

8. Pecco Bagnaia – 143 punti

9. Alex Marquez – 106 punti

10. Luca Marini – 86 punti

11. Fermin Aldeguer – 76 punti

12. Enea Bastianini – 76 punti

13. Brad Binder – 72 punti

14. Fabio Quartararo – 59 punti

15. Diogo Moreira – 54 punti

16. Franco Morbidelli – 53 punti

17. Johann Zarco – 34 punti

18. Joan Mir – 29 punti

19. Jack Miller – 22 punti

20. Alex Rins – 21 punti

21. Toprak Razgatlioglu – 13 punti

22. Maverick Vinales – 10 punti

23. Augusto Fernandez – 5 punti

24. Pol Espargaro – 2 punti

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