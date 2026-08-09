MotoGp, Fernandez domina Gp Silverstone: ordine di arrivo e come cambia classifica piloti
(Adnkronos) –
Raul Fernandez vince il Gp di Silverstone oggi, domenica 9 agosto. Il pilota spagnolo domina la gara sul circuito britannico, chiudendo davanti al connazionale Jorge Martin. Terzo un grande Marco Bezzecchi, poi Alex Marquez. Jorge Martin resta così il leader della classifica piloti e si porta a +31 su Bezzecchi e a +37 su Ogura, caduto oggi. Ecco l’ordine di arrivo del Gp di Silverstone e la classifica piloti aggiornata.
Ecco l’ordine di arrivo del Gp di Silverstone di oggi, domenica 9 agosto:
1 Raul Fernandez (Aprilia)
2 Jorge Martin (Aprilia) +2.538
3 Marco Bezzecchi (Aprilia) +3.393
4 Alex Marquez (Ducati) +4.702
5 Pedro Acosta (KTM) +6.256
6 Fabio Di Giannantonio (Ducati) +6.382
7 Marc Marquez (Ducati) +9.550
8 Brad Binder (KTM) +22.288
9 Luca Marini (Honda) +23.845
10 Diogo Moreira (Honda) +25.411
11 Franco Morbidelli (Ducati) +26.301
12 Fabio Quartararo (Yamaha) +26.883
13 Jack Miller (Yamaha) +29.458
14 Pol Espargaro (KTM) +41.310
15 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) +41.492
16 Augusto Fernandez (Yamaha) +42.379
Ecco la classifica piloti aggiornata dopo il Gran Premio di Silverstone:
1. Jorge Martin – 240 punti
2. Marco Bezzecchi – 209 punti
3. Ai Ogura – 203 punti
4. Marc Marquez – 200 punti
5. Fabio Di Giannantonio – 199 punti
6. Raul Fernandez – 184 punti
7. Pedro Acosta – 163 punti
8. Pecco Bagnaia – 143 punti
9. Alex Marquez – 106 punti
10. Luca Marini – 86 punti
11. Fermin Aldeguer – 76 punti
12. Enea Bastianini – 76 punti
13. Brad Binder – 72 punti
14. Fabio Quartararo – 59 punti
15. Diogo Moreira – 54 punti
16. Franco Morbidelli – 53 punti
17. Johann Zarco – 34 punti
18. Joan Mir – 29 punti
19. Jack Miller – 22 punti
20. Alex Rins – 21 punti
21. Toprak Razgatlioglu – 13 punti
22. Maverick Vinales – 10 punti
23. Augusto Fernandez – 5 punti
24. Pol Espargaro – 2 punti
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