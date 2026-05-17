MotoGp Barcellona, bandiera rossa nel Gp di Catalogna per incidente Marquez: cos’è successo

(Adnkronos) – Terrificante incidente nel Gran Premio di Barcellona oggi, domenica 17 maggio. La sesta gara del Motomondiale è stata interrotta al giro 12 per bandiera rossa. Cos’è successo? Alla curva 10, Pedro Acosta ha ‘rotto’ improvvisamente il rettilineo, Alex Marquez lo ha poi preso ed è caduto. La sua moto è andata distrutta e la gara è stata subito fermata dopo lo scontro in pista. Con la caduta, la moto di Marquez è volata via e la ruota anteriore ha colpito la moto di Di Giannantonio. Come comunicato dalla direzione di gara, Alex Marquez (portato subito via in ambulanza) e tutti i piloti rimasti coinvolti nell’incidente sono coscienti.

La gara ripartirà adesso sulla distanza di 13 giri, ma non si sa ancora tra quanto. Si ricomincia con posizioni cristallizzate all’undicesimo giro. Alex Marquez è stato molto fortunato nella dinamica dell’incidente. Di Giannantonio, l’altro pilota coinvolto nello scontro, tornerà in pista per finire il Gran Premio.

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