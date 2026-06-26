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Moto contro muretto nel leccese, morto 16enne: grave un coetaneo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Giugno 2026
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(Adnkronos) –
Un giovane di 16 anni è morto e un suo coetaneo è rimasto ferito in modo grave in un incidente avvenuto giovedì sera sulla strada provinciale 363 tra Maglie e Cutrofiano, in provincia di Lecce. Viaggiavano a bordo di una motocicletta, una Voge r125. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Corigliano d’Otrano che hanno accertato il decesso del giovane nato a Tricase ma residente a Cursi mentre l’altro passeggero, sempre 16enne, originario della Siria e residente a Cursi è stato trasportato dal personale del 118 all’ospedale Vito Fazzi di Lecce in codice rosso e trasferito in rianimazione.  

La moto per cause in corso di accertamento è uscito autonomamente di strada urtando contro un muro a secco e un palo della segnaletica stradale. Sul luogo dell’incidente è intervenuto il pubblico minsitero di turno che ha disposto la restituzione della salma ai familiari. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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