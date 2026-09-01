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Morto Salvatore Giglia, il 26enne rimasto ustionato mentre cercava di spegnere un incendio a Ciminna

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – E’ morto all’alba di oggi all’ospedale Civico di Palermo Salvatore
Giglia, il 26enne rimasto gravemente ustionato mentre tentava di spegnere l’incendio divampato a Ciminna (Palermo), nei pressi della sua abitazione. 

“La nostra comunità è oggi profondamente colpita dalla prematura scomparsa di Salvatore Giglia, giovane di appena 26 anni – si legge sulla pagina Facebook dell’amministrazione di Vito Barone -. Di fronte a una perdita così dolorosa e ingiusta, le parole sembrano non essere sufficienti. È difficile accettare che una vita così giovane, con ancora tanti sogni, progetti e speranze davanti a sé, sia stata spezzata così presto. In questo momento di immenso dolore, desideriamo esprimere la nostra più sincera vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutte le persone che gli hanno voluto bene e che oggi ne piangono la scomparsa, facendoci interpreti del dolore e della commozione dell’intera comunità. In occasione delle esequie funebri sarà proclamato il lutto cittadino. A nome di tutta la comunità, le più sentite condoglianze alla famiglia”, ha concluso il sindaco.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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