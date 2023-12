Morto l’attore Sebastiano Lo Monaco, aveva 65 anni

(Adnkronos) – Lutto nel mondo del teatro. E' morto all'età di 65 anni l'attore Sebastiano Lo Monaco. A darne notizia, tra gli altri, la Fondazione Inda, l'Istituto Nazionale del Dramma Antico. "Oggi è un giorno di grande tristezza per tutto il mondo del teatro -scrive la Fondazione-. Ci ha lasciati Sebastiano Lo Monaco. Grande attore, amatissimo dal pubblico del Teatro Greco di Siracusa e più volte tra i grandi protagonisti delle rappresentazioni classiche. Tutta la Fondazione Inda esprime il proprio cordoglio per la perdita di un grande interprete che lascia in tutti noi un ricordo bellissimo e si stringe al dolore dei famigliari, degli appassionati di teatro e di tutte le persone che hanno voluto bene a Sebastiano". Lo Monaco, siciliano nato a Floridia, era attore, regista e drammaturgo, diplomato all'Accademia Nazionale di arte drammatica. Ha diretto diversi teatri in Italia, tra cui quello di Messina e il Teatro Pirandello di Agrigento. Lo Monaco, esperto interprete pirandelliano, è stato anche protagonista degli spettacoli classici al teatro greco di Siracusa. Tra i tanti testi di cui è stato protagonista, si ricordano 'Enrico IV', 'Il berretto a Sonagli', 'Questa sera si recita a soggetto' e 'Sei personaggi in cerca d'autore'. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

