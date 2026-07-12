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Morto il senatore Graham, 2 giorni fa l’incontro con Zelensky a Kiev

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Luglio 2026
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(Adnkronos) – “Ho un aggiornamento per lei”. Lindsey Graham, senatore repubblicano e alleato di Donald Trump, è morto nella notte all’età di 71 anni. Il membro del Congresso due giorni fa era a Kiev per un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Graham, da sempre favorevole al sostegno americano all’Ucraina nella guerra contro la Russia, negli ultimi anni si era recato a Kiev in 10 occasioni. 

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