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Morte figlia Lea Garofalo, il compagno di Denise sarà ascoltato dagli inquirenti

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Verrà ascoltato dagli inquirenti il compagno di Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, la testimone di giustizia che pagò con la vita la scelta di ribellarsi alla ‘ndrangheta, morta ieri mattina in ospedale a Roma dopo essersi lanciata domenica scorsa dal terzo piano della palazzina dove viveva ad Ariccia. L’uomo, che finora non è stato sentito perché sotto choc, sarebbe stato presente in casa al momento dei fatti e la sua testimonianza servirà per ricostruire le ultime ore di vita di Denise.  

Nell’inchiesta, coordinata dal procuratore capo Carlo Villani con il pm Domenico Vicario, si procede al momento per istigazione al suicidio contro ignoti e oggi verrà eseguita l’autopsia sul corpo della donna morta a 35 anni, la stessa età della madre quando fu uccisa. I magistrati, che hanno delegato le indagini ai carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati, hanno anche sequestrato il cellulare che ora verrà analizzato. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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