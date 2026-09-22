Morta a 36 anni Jennifer Eckhart, ex produttrice di Fox News: aveva denunciato il conduttore Ed Henry per stupro

(Adnkronos) – Lutto nel mondo della tv americana. È morta a soli 36 anni Jennifer

Eckhart, ex produttrice associata di Fox News: come riporta Tmz, si tratterebbe di un caso di suicidio. La donna era diventata famosa non solo per il suo ruolo ma anche per aver denunciato il conduttore Ed

Henry per stupro nel 2020.

Stando a quanto riporta la stampa Usa, Eckhart sarebbe stata trovata senza vita nella vasca da bagno della sua casa in Florida dalla madre, che ha poi lanciato l’allarme. Secondo quanto riferito da un agente intervenuto a Usa Today “presentava una profonda lacerazione nella parte anteriore della gola/collo e aveva un coltellino a serramanico accanto alla mano destra”. L’evento sarebbe stato classificato come suicidio.



Assunta nel 2012 dalla Fox, Eckhart nel 2020 presentò una denuncia per stupro contro Ed Henry, che all’epoca conduceva America’s Newsroom. L’uomo ha sempre negato le accuse, affermando che la loro era una relazione consensuale. Venne effettuata una indagine

interna che confermò gli effettivi contatti tra i due tra il 2014 e il 2017, di cui tre di natura sessuale. L’1 luglio del 2020 Henry venne licenziato, ma poco dopo anche la donna venne allontanata dall’azienda, anche se ufficialmente per “ritardi sul lavoro e appropriazione di materiale che apparteneva a Fox News”. A quel punto, l’ex produttrice lanciò un ad agosto del 2021 un podcast dal titolo Reinvented with Jen Eckhart, dove ogni settimana dava voce a personaggi pubblici, celebrità, amministratori delegati. L’ultima puntata risale al marzo scorso.

La battaglia legale di Eckhart si è protratta per anni e alla fine, nel 2024: un accordo transattivo è stato raggiunto in merito alle accuse contro Henry, poco prima che il caso arrivasse a processo.

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