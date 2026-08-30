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Monossido di carbonio in baita a Verbania, un morto e altri 5 intossicati: grave un 19enne

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Agosto 2026
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(Adnkronos) – E’ di un morto e un ferito in gravi condizioni il bilancio della tragedia avvenuta nella notte all’Alpe Buscagna, nell’area dell’Alpe Devero, nel territorio del Comune di Baceno, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola, dove sei persone che si trovavano in una baita d’alta quota sono rimaste intossicate da monossido di carbonio. L’allarme è scattato intorno alle 00.30. Sul posto è stato attivato un imponente dispositivo di soccorso con 118, elisoccorso di Torino ed elisoccorso di Como, Soccorso Alpino, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco. Le operazioni sono ancora in corso e sono rese particolarmente difficili dalla posizione isolata della baita e dalle difficoltà di accesso in alta quota. 

La vittima è un 37enne mentre un ragazzo di 19 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Altri due uomini, di 62 anni, sono stati trasferiti con l’elisoccorso di Torino all’ospedale di Novara. Altre due persone sono state trasportate via terra all’ospedale di Domodossola, inizialmente in codice verde ma le loro condizioni sarebbero tuttavia in evoluzione, con un possibile peggioramento del quadro clinico. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’origine dell’intossicazione da monossido di carbonio. 

 

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