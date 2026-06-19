Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Mondiali, Van der Vaart: “Giapponesi sono tutti uguali”. Accuse di razzismo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Bufera e accuse di razzismo ai Mondiali 2026. L’ex calciatore del Real Madrid e della Nazionale olandese Rafael van der Vaart è entrato nel mirino della critica dopo aver espresso un giudizio valutato come razzista sul Giappone, ultimo avversario proprio dell’Olanda all’esordio nella rassegna iridata. 

Van der Vaart, in diretta televisiva a un emittente olandese per cui sta commentando i Mondiali, aveva detto infatti che “i giapponesi sono tutti uguali”. Una frase infelice che ha provocato indignazione e portato alle scuse dell’ex calciatore: “Mi dispiace moltissimo. Posso capire che alcune persone possano aver trovato offensive le mie parole. Se ho ferito qualcuno con il mio commento, mi scuso”, ha detto Van der Vaart.  

“Non era assolutamente mia intenzione offendere. Prendo molto sul serio le reazioni e comprendo che le mie parole possano essere interpretate in modo diverso”, ha continuato Van der Vaart, “per questo motivo, voglio anche sottolineare che non avevo assolutamente intenzioni razziste o discriminatorie con la mia osservazione. Spero che le mie intenzioni e il contesto del commento siano più chiari dopo questa spiegazione”. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Giugno 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Francia, Salvini “Consenso per Le Pen e Sbardella non si è ridotto”

8 Luglio 2024

Trump e il checkup, il presidente cancella i dubbi: “E’ tutto perfetto”

26 Maggio 2026

Maltempo, Meloni “Polemiche non necessarie, 100 mln è solo primo stanziamento”

28 Gennaio 2026
La repressione sovietica in Ungheria

La repressione sovietica in Ungheria

18 Novembre 2022
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno