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Mondiali, telecronisti non riconoscono Williams in tribuna: “Forse è un rapper…”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Luglio 2026
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(Adnkronos) –
Telecronisti ‘in confusione’ nella finale dei Mondiali 2026. Oggi, domenica 19 luglio, la Spagna ha sfidato l’Argentina nell’ultimo atto della rassegna iridata di scena al MetLife Stadium di New York. Sulle tribune dell’impianto tanti vip, tra cui Pharrell Williams.  

Il cantante e produttore americano però non è stato riconosciuto dai telecronisti inglesi della Bbc, che lo hanno scambiato per un rapper. Anche qui però, le idee sono poche e confuse: “Penso che sia AKA Rocky”, ha detto il telecronista, per poi correggersi, “o forse A$AP Rocky, scusate. Penso…”. 

 

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