Mondiali, telecronista svizzero come Caressa: “Chiudete le valigie, andiamo a Kansas City”

(Adnkronos) – “Chiudete le valigie, andiamo a… Kansas City”. Un telecronista della tv svizzera ha imitato l’iconica telecronaca di Fabio Caressa in occasione degli ottavi di finale dei Mondiali 2026 vinti dalla Nazionale elvetica contro la Colombia. La Nazionale di Yakin è riuscita a raggiugere i quarti di finale battendo quella sudamericana ai calci di rigore dopo lo 0-0 con cui si erano chiusi tempi regolamentari e supplementari.

In occasione dell’ultimo rigore trasformato da Ruben Vargas, che ha incrociato il destro spiazzando il portiere della Colombia, la gioia Andrea Mangia e dell’ex centrocampista, tra le altre, del Napoli Blerim Dzemaili è scoppiata durante la telecronaca per l’emittente svizzera RSI. Nella foga dell’esultanza, il telecronista ha ripreso una frase diventata iconica nel calcio italiano: “Chiudete le valigie, andiamo a Kansas City”, dove la Svizzera sfiderà l’Argentina di Lionel Messi.

Il riferimento, nemmeno troppo velato, è alla telecronaca della semifinale dei Mondiali del 2006, quando l’Italia superò la Germania per 2-0 prima di vincere la coppa nella finale contro la Francia. Dopo il secondo gol di Del Piero Caressa urlò: “Chiudete le valigie, andiamo a Berlino”.

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