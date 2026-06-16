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Mondiali, stanotte Argentina-Algeria: orario, probabili formazioni e dove vederla

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Ai Mondiali 2026 è il giorno dell’Argentina. Oggi, nella notte tra martedì 16 giugno e mercoledì 17 giugno, la nazionale campione del mondo in carica fa il suo esordio in Coppa del Mondo contro l’Algeria dell’ex allenatore della Lazio Vladimir Petkovic, all’Arrowhead Stadium di Kansas City. Si tratta di una delle sfide del gruppo J, con Austria e Giordania. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Argentina-Algeria, in campo stanotte alle 3:  

ARGENTINA (4-3-1-2): E. Martinez; Molina, L. Martinez, Otamendi, Medina; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi; Lautaro Martinez, J. Alvarez. Ct. Scaloni 

ALGERIA (4-3-3): Zidane; Belghali, Bensebaini, Mandi, Ait-Nouri; Chaibi, Bentaleb, Boudaoui; Mahrez, Gouiri, Amoura. Ct. Petkovic 

La partita tra Argentina e Algeria sarà visibile in esclusiva, in diretta e in streaming, su Dazn.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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