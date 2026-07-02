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Mondiali, Pape Gueye attacca il ct, “Finché ci sarà lui non giocherò più per il Senegal”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Luglio 2026
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(Adnkronos) – Acque agitate in casa Senegal dopo la sconfitta per 3-2 ai supplementari con il Belgio ai sedicesimi di finale del mondiali 2026. La nazionale africana era in vantaggio per 2-0 fino a 5 minuti dal 90′, per poi subire la rimonta dei ‘diavoli rossi’ che pareggiano 2-2 alla fine dei tempi regolamentari e trionfano con un rigore nel recupero del secondo tempo supplementare. Sul banco degli imputati è finito il ct Pape Thiaw, attaccato non solo da tifosi e stampa ma anche da alcuni suoi giocatori, in particolare da Pape Gueye. “Tornerò a dirvi due parole sull’eliminazione… ma oggi annuncio che, finché ci sarà questo staff tecnico, mi prenderò una pausa dalla nazionale”, ha scritto su Instagram il centrocampista della Villarreal, sostituito al 21′ della ripresa con la squadra avanti 2-0.  

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