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Mondiali, oggi Turchia-Paraguay – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Giugno 2026
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(Adnkronos) – La Turchia torna in campo ai Mondiali 2026. Oggi, sabato 20 giugno, la Nazionale allenata da Vincenzo Montella sfida il Paraguay – in diretta tv e streaming – nella seconda giornata del girone D. La Turchia è reduce da un pessimo esordio nella rassegna iridata, avendo perso 2-0 contro l’Australia, mentre il Paraguay è stato dominato per 4-1 dagli Stati Uniti. 

 

Alle 19 Olanda-Svezia, alle 22 Germania-Costa d’Avorio. 

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