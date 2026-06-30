Mondiali, oggi Messico-Ecuador: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Il Messico sfida l’Ecuador ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Nella notte tra oggi, martedì 30 giugno, e domani, mercoledì 1 luglio, le due Nazionali si sfidano per un posto agli ottavi di finale, dove la vincente affronterà una tra Inghilterra e Congo, in campo domani.

La sfida tra Messico ed Ecuador è in programma mercoledì 1 luglio alle 3 ora italiana. Ecco le probabili formazioni:

Messico (4-3-3): Rangel; Sanchez, Alvarez, Vasquez, Gallardo; Gutierrez, Romo, Lira; Alvarado, Jimenez, Quanones. Ct. Aguirre.

Ecuador (3-4-2-1): Galindez; Ordonez, Pacho, Hincapié; Preciado, M. Caicedo, Franco, Estupinan; Yeboah, Plata; Enner Valencia. Ct. Beccacece

Messico-Ecuador sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn.

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