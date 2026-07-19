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Mondiali, oggi la finale: Spagna-Argentina – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Luglio 2026
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(Adnkronos) – È il giorno della finale dei Mondiali 2026. Oggi, domenica 19 luglio, la Spagna sfida l’Argentina – in diretta tv e streaming, anche in chiaro – nell’ultimo atto della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. La Nazionale di De La Fuente arriva al match dopo aver battuto la Francia con un netto 2-0 in semifinale con il rigore trasformato da Oyarzabal e il gol di Pedro Porro, mentre l’Albiceleste di Scaloni e Messi, campione in carica grazie al successo di quattro anni fa in Qatar, ha superato l’Inghilterra in rimonta per 2-1 con le reti di Enzo Fernandez e Lautaro Martinez, a ribaltare l’iniziale vantaggio di Gordon. 

 

Nella finalina per il terzo posto, l’Inghilterra ha battuto la Francia con un tennistico 6-4. 

 

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