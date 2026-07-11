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Mondiali, oggi Inghilterra-Norvegia – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Luglio 2026
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(Adnkronos) –
Inghilterra e Norvegia in campo per il terzo dei quarti di finale del mondiale 2026. Oggi, sabato 11 luglio, la nazionale dei tre leoni guidata in panchina dal ct Thomas Tuchel affronta gli scnadinavi di Stale Solbakken, in diretta tv e streaming. In palio un posto in semifinale nella rassegna iridata di scena tra Stati Uniti, Messico e Canada. II match si disputerà a Miami. Nel loro match degli ottavi di finale gli inglesi hanno superato per 3-2 il Messico grazie alla doppietta di Bellingham e al gol di Kane, mentre la Norvegia ha sconfitto per 2-1 il Brasile con due reti di Haaland. 

 

Alle 3 invece in campo l’Argentina contro la Svizzera. 

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