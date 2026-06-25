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Mondiali, oggi Giappone-Svezia – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Giugno 2026
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(Adnkronos) – Il Giappone sfida la Svezia ai Mondiali 2026. Nella notte tra oggi, giovedì 25 giugno, e domani, venerdì 26, a Nazionale nipponica affronta quella scandinava – in diretta tv e streaming – nella terza giornata della fase a gironi della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. Il Giappone è reduce dalla netta vittoria con la Tunisia, battuta 4-0, mentre all’esordio era arrivato il pareggio per 2-2 contro l’Olanda. La Svezia invece è stata battuta dagli Orange per 5-1, lo stesso risultato con cui la Nazionale scandinava aveva battuto la Tunisia alla prima giornata. 

 

Alle 4 Stati Uniti-Turchia e Australia-Paraguay. 

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