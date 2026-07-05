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Mondiali, oggi Brasile-Norvegia agli ottavi – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Luglio 2026
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(Adnkronos) – Tutto pronto a New York per il big match tra Brasile e Norvegia ai Mondiali. Oggi, domenica 5 luglio, i verdeoro 5 volte campioni e allenati da Carlo Ancelotti affrontano gli scandinavi negli ottavi di finale del torneo. Si inizia alle 22.  

Dove vedere la partita? La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 1 e su Dazn. Il match si potrà seguire in streaming su Rai Play e sull’app di Dazn. 

 

Chi avrà la meglio affronterà ai quarti la vincente di Inghilterra-Messico.  

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