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Mondiali, oggi Australia-Egitto ai sedicesimi: orario, probabili formazioni e dove vederla

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Torna in campo l’Egitto ai Mondiali 2026. Oggi, venerdì 3 luglio, la nazionale del ct Hassan sfida l’Australia ai sedicesimi di finale del torneo ad Arlington, in Texas. La selezione africana arriva dal secondo posto nel girone G, dietro al Belgio. La squadra del ct Popovic ha chiuso invece il gruppo D dietro agli Stati Uniti. Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming. 

 

Ecco le probabili formazioni di Australia-Egitto, in campo alle 20 ora italiana:  

AUSTRALIA (3-4-2-1): Beach; Circati, Souttar, Burgess; Behich, O’Neill, Okon-Engstler, Bos; Metcalfe, Irankunda/Volpato; Touré. Ct: Popovic 

EGITTO (4-2-3-1): Shobeir; Hany, Rabia, Abdelmonem, Fatouh; Saber, Lasheen; Salah, Ziko, Ashou/Trezeguet; Marmoush. Ct: Hassan 

 

La partita dei Mondiali tra Australia ed Egitto sarà visibile in diretta tv e in streaming, in esclusiva, su Dazn.  

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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