Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Mondiali, Ibrahimovic litiga con Speed per colpa… di Ronaldo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Giugno 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Zlatan Ibrahimovic ‘minaccia’ IShowSpeed. Prima del fischio d’inizio di Stati Uniti-Paraguay, gara d’esordio degli Usa nel girone D dei Mondiali 2026 e vinta dai padroni di casa per 4-1, l’ex attaccante svedese, che sta commentando la rassegna iridata per Fox Sports, ha avuto una (giocosa) lite con il noto youtuber. 

“Chi pensi che vincerà la Coppa del Mondo?”, gli ha chiesto Ibrahimovic. Secca la risposta di Speed: “Ronaldo. Il Portogallo vincerà il Mondiale”, una risposta che non è piaciuta al dirigente del Milan. 

Ibrahimovic ha prima guardato il compagno di trasmissione Thierry Henry e ha tolto il microfono allo youtuber, spintonandolo fuori dall’inquadratura: “Vai via”. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Giugno 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Roma, 48 ore di controlli: cinque persone arrestate e tre denunciate

6 Luglio 2018

Due squali avvistati a Gallipoli e a Terracina, l’esperto: “Evento raro nei nostri mari”

27 Aprile 2026

Tor San Lorenzo, un successo l’Open Day dell’Istituto Comprensivo Ardea II

14 Dicembre 2023

Osimhen al Napoli, De Laurentiis rischia processo: è indagato per falso in bilancio

19 Gennaio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno