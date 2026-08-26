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Mondiali di Atletica a Roma, sì del Cdm alla candidatura

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Agosto 2026
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(Adnkronos) –
Dal Cdm arriva il via libera alla candidatura di Roma per i Mondiali di Atletica. Il Consiglio dei ministri infatti è stato sentito, ai sensi dell’articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, ai fini dell’adozione, da parte del Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, del decreto di approvazione della proposta di candidatura della Federazione Italiana di Atletica Leggera a ospitare nella città di Roma i Campionati del Mondo di atletica leggera. 

 

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