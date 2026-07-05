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Mondiali, Deschamps: “Avrei fatto a meno degli insulti della panchina del Paraguay”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Luglio 2026
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(Adnkronos) – “Al mondiale finora per noi era stato tutto abbastanza facile, quindi ci farà bene un’esperienza del genere. Eravamo pronti sia io sia i miei giocatori, ci aspettavamo una partita di questo tipo. Non criticherò l’arbitro né il Paraguay, perché ogni squadra gioca come vuole. Avrei fatto volentieri a meno degli insulti provenienti dalla panchina avversaria, specialmente di alcuni in particolare”. Lo dice il ct della Francia Didier Deschamps al termine della vittoria per 1-0 sul Paraguay che qualifica i transalpini ai quarti di finale del Mondiale 2026.  

“La cosa più importante è che non ci siano stati problemi a fine partita e che non abbiamo perso nessun giocatore”, aggiunge l’ex allenatore della Juventus che rivela le parole rivolte alla sua squadra durante il cooling break a metà della ripresa. “Avevamo appena trova il gol del vantaggio e non potevamo rischiare di farci innervosire dal gioco del Paraguay, in particolare dovevamo evitare di fare gesti o reazioni plateali. Ho alzato la voce perché rischiavamo di innervosirci e non ne avevamo bisogno. Fa parte del mio ruolo, non è stato facile, però ci siamo riusciti, abbiamo mantenuto la calma e abbiamo portato a casa il risultato, che è la cosa più importante”.  

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