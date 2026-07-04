Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Mondiali, caos nel finale di Argentina-Capo Verde e proteste per rigore non dato: cos’è successo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Partita dai mille volti a Miami. Nei sedicesimi di finale dei Mondiali tra Argentina e Capo Verde di oggi, sabato 4 luglio, succede di tutto. Dopo il vantaggio di Messi nel primo tempo, la nazionale del ct Bubista trova il pareggio intorno all’ora di gioco con un gran destro a incrociare di Duarte, e così la partita cambia faccia. Capo Verde resiste con compattezza nella mezz’ora finale, a protezione di un pari che potrebbe voler dire supplementari, mentre la nazionale del ct Scaloni fa partire il forcing per segnare il gol del nuovo vantaggio. 

Proprio così arriva il discusso episodio nel finale, quando all’88’ Messi crossa dalla trequarti per la testa di Mac Allister: il centrocampista tocca prima del difensore capoverdiano Lopes, che si vede sbattere il pallone sul volto e poi sul braccio. Protesta l’Argentina e protestano i tifosi allo stadio di Miami, che invocano il Var. Il check però non evidenzia irregolarità e la partita può proseguire. Con molte perplessità dell’Albiceleste.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Luglio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Gran Piemonte

Gran Piemonte: Ivan Corina conquista la corsa italiana con grande maestria

6 Ottobre 2022

La Fiorentina crolla a Londra, il Crystal Palace vince 3-0

10 Aprile 2026

Latina, contrasto al commercio dei botti illegali: sequestrati oltre 50 Kg di fuochi d’artificio proibiti

1 Gennaio 2018

Schlein a Meloni: “Pronta al confronto nel merito, anche in tv”

16 Dicembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno