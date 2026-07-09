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Mondiali, camminata Haaland diventa virale, social in tilt per il norvegese

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Luglio 2026
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(Adnkronos) – C’è chi esce dal campo correndo e chi, come Haaland, sembra avanzare come il boss del livello finale di un videogioco. La sua camminata, decisa e imperturbabile, è diventata un fenomeno sui social, dove in tanti scherzano sul fatto che metta soggezione ancora prima di toccare il pallone. Meme e battute si sprecano.  

Haaland insieme a Lionel Messi e Kylian Mbappé è finora il grande protagonista del mondiale. Il 26enne norvegese, nato a Leeds, ha finora ha relizzato sette reti come il francese e l’argentino e sabato è atteso al quarto di finale con l’Inghilterra, in programma a Miami alle 23. Sfida nella sfida quella con il centravanti della nazionale dei tre leoni, Harry Kane.  

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