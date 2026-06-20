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Mondiali, addetto Fifa intrappolato nella bandiera e ‘salvato’

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Giugno 2026
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(Adnkronos) – I Mondiali 2026 regalano (anche) momenti comici e da ricordare, soprattutto sui social. Un paio di giorni fa, prima della partita del gruppo A tra Repubblica Ceca e Sudafrica ad Atlanta, al termine dell’esecuzione degli inni nazionali un tifoso ceco è stato per esempio protagonista di una piccola disavventura in campo. 

Cos’è successo? Un portabandiera della Fifa è stato avvolto (letteralmente) nella bandiera della Repubblica Ceca, rimanendo ‘intrappolato’ alla fine della classica cerimonia pre-partita, con le bandiere dei due Paesi stese in campo.  

 

Il ragazzo ha vissuto qualche secondo di paura, anche per la mancanza d’aria e la situazione di caos, poi però è stato ‘liberato’ dai suoi colleghi e per fortuna tutto si è chiuso per il meglio. Con un po’ di paura e qualche risata per… sdrammatizzare. 

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