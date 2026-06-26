Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Mondiali 2026, Brasile contro Giappone vede gli ottavi e Neymar in gol a 3,00 su Sisal.it

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – I Pentacampeo del Brasile contro un Giappone che, finora, ha regalato gol e spettacolo. La sfida che vale gli ottavi del Mondiale 2026 tra i verdeoro e i giocatori del Sol Levante, in programma all’NRG Stadium di Houston lunedì, si preannuncia come uno dei più intensi ed elettrizzanti. Gli esperti Sisal vedono i ragazzi di Carlo Ancelotti favoritissimi a 1,72 rispetto al 5,00 di Kamada e compagni mentre per il pareggio si scende a 3,60. Brasile avanti, a 1,33, anche per il passaggio turno rispetto al Giappone, offerto a 3,20. Entrambe le formazioni fanno del gioco offensivo un marchio di fabbrica: una sfida con almeno 4 reti è data a 3,25. Ma chi riuscirà a sbloccare il match? Anche in questo caso i brasiliani, a 1,55, appaiono favoriti per segnare la prima rete dell’incontro rispetto ai nipponici, offerti a 2,90. Tante marcature ma anche tanta intensità: un cartellino nel primo quarto d’ora di gioco è dato a 5,00 mentre si scende a 3,00 per veder fischiare un rigore. 

Vinicius, 4 reti nelle prime tre gare del girone, è l’uomo copertina del Brasile: il numero 7 verdeoro, e del Real Madrid, cerca il gol per la quarta partita consecutiva, impresa data a 2,50. Il Giappone però dovrà fare molta attenzione a un altro giocatore di Carlo Ancelotti, un giocatore che ha segnato la bellezza di 9 reti nelle sfide contro gli asiatici, risultando il miglior marcatore nella storia della sfida: Neymar. O’Ney, infatti, ha ritrovato la nazionale dopo quasi 3 anni e adesso sogna la decima rete ai nipponici, scenario offerto a 3,00: 10 reti proprio come il numero di maglia che porta sulle spalle. In casa Giappone, invece, sono Ueda, a 4,50, e l’ex centrocampista della Lazio Kamada, a 6,00, gli uomini che potrebbero creare i maggiori pericoli ad Allison. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Giugno 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Orrore a Roma, mamma si suicida gettandosi nel Tevere: si cercano le figlie

20 Dicembre 2018

Patto di stabilità, “trovato il miglior accordo possibile sulla riforma”

19 Dicembre 2023
Renzi

Renzi, se c’è un governo Meloni io voto contro

10 Settembre 2022

Mondiali, oggi Marocco-Haiti: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

24 Giugno 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno