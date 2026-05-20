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Modena, l’abbraccio degli infermieri alla collega Viktoriya Prudka che ha soccorso la turista tedesca

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Maggio 2026
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(Adnkronos) – L’abbraccio degli infermieri di Modena alla collega Viktoriya Prudka che sabato 16 maggio, mentre una turista tedesca – infermiera come lei – giaceva a terra drammaticamente ferita alle gambe, falciata dall’auto che ha travolto la folla nel cuore della città emiliana, le ha prestato assistenza aiutando a bloccare l’emorragia che rischiava di ucciderla. L’Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) modenese l’ha incontrata, premiandone la professionalità e la prontezza. Il Consiglio direttivo e la Commissione d’Albo hanno consegnato a Viktoriya – nata in Ucraina, ma iscritta all’Ordine di degli infermieri Modena dal 2017 – un attestato di riconoscimento. “Il suo operato ha rappresentato un esempio concreto dei più alti valori della professione infermieristica e dell’impegno al servizio della collettività”, recita il testo a firma della presidente Carmela Giudice, che ha stretto la collega in un abbraccio. 

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