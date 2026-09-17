Bancali usati e nuovi
Italia

Moda, Di Monte (Accademia del Lusso): “‘Fashion & Talent’ in un luogo che ha ospitato grandi stilisti”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “E’ un setting veramente speciale, una cornice importante dal punto di vista anche storico culturale. Siamo in piazza di Spagna, quindi siamo veramente in un luogo che da sempre fa cultura e ha segnato tappe importanti nella storia della città. Un luogo legato alla moda perché qui ci sono state le sfilate più importanti degli stilisti eminenti italiani ma anche stranieri”. Lo ha detto la direttrice Accademica dell’Accademia del Lusso di Roma e Milano, Giuseppina Di Monte, a margine dell’evento-sfilata ‘Fashion & Talent” tenutosi a Roma e organizzato dall’Accademia del Lusso e dall’Università eCampus. 

“La moda è sicuramente un comparto importante dal punto di vista economico che dà delle possibilità a tante figure di essere impiegate professionalmente, quindi a un comparto rilevante nell’economia generale del Paese – ha proseguito Di Monte -. Noi siamo l’Italia e siamo i protagonisti, assieme ai francesi, della moda a livello mondiale. Per cui il fatto di porre l’attenzione sulle scuole, sulle accademie e su chi fa formazione ad alto livello è doveroso”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

trapianto di fegato

Primo trapianto di fegato da donatore a cuore non battente al Policlinico Gemelli. È il secondo caso nel Lazio

7 Maggio 2023

POSTE ITALIANE – LATINA: DAL 26 MAGGIO IN PAGAMENTO LE PENSIONI DI GIUGNO

23 Maggio 2020

Nettuno, riceviamo e pubblichiamo: I dossi in via Sila provocano allagamenti, nessuna verifica del comune e della Polizia Locale

29 Luglio 2019

Bollette gas in aumento, quanto si spenderà di più

3 Novembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno