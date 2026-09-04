Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Miracolo in Nepal, estratti vivi due operai rimasti intrappolati in una galleria 9 giorni dopo l’alluvione

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Nessuno più ci credeva, eppure quello che è successo in Nepal qualche ora fa è un vero e proprio miracolo: due operai, rimasti intrappolati in un tunnel afferente alla centrale idroelettrica situata lungo il fiume Trishuli, sono stati estratti vivi a nove giorni dall’alluvione che ha devastato il Paese.  

 

L’ufficio del Ministro dell’Energia Biraj
Bhakta Shrestha ha identificato i due lavoratori estratti dal tunnel della centrale idroelettrica Upper Trishuli 3A come Sanjay
Sah﻿, un caposquadra meccanico, e Kabir Maharjan, un supervisore meccanico. Secondo quanto riportano Reuters e Bbc, che citano fonti ufficiali, le condizioni del primo non sono critiche mentre il secondo non riesce a muovere mani e gambe. Il medesimo funzionario ha confermato l’avvenuto trasferimento dei due uomini presso una struttura ospedaliera di Kathmandu.
 

Le autorità e le squadre di soccorso ipotizzano che il crollo di un ghiacciaio, verificatosi il 26 agosto nel corso superiore del fiume Trishuli, abbia intrappolato almeno 900 persone all’interno dei tunnel di sei distinti progetti idroelettrici dislocati lungo il bacino fluviale. In totale sono oltre 1200 le vittime dell’alluvione al confine con la Cina, mentre altre 5.083 sono le persone che risultano al momento disperse come afferma l’agenzia nepalese per la gestione delle catastrofi, citata dall’agenzia Afp. 

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Influenza in Italia, colpisce meno ma non molla. Lieve rialzo nei bimbi

26 Gennaio 2024

Motomondiale: Velo e Aprilia Racing insieme al Gp d’Italia 2026

4 Giugno 2026

Giulia Cecchettin, Filippo Turetta ha ucciso con un solo coltello da cucina

2 Dicembre 2023

Mondiali, Norvegia passa ai sedicesimi e festeggia con la ‘Viking Row’

23 Giugno 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno