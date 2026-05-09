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Minivan finisce in un canale, tre morti a Chioggia

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Maggio 2026
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(Adnkronos) – Tragedia in provincia di Venezia, dove i corpi senza vita di tre uomini sono stati recuperati oggi verso le 6.30 all’interno di un minivan finito in un canale, in località Ca’ Lino, lungo l’Idrovia Sant’Anna di Chioggia. Altre sei persone che erano a bordo del mezzo sono invece riuscite a mettersi in salvo autonomamente prima dell’arrivo dei soccorsi. I corpi erano all’interno del mezzo recuperato dall’autogru dei vigili del fuoco di Mestre, sul posto insieme alle squadre di Chioggia e Cavarzere e al nucleo sommozzatori di Venezia. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del Suem 118 e i carabinieri che sono stati avvertiti dell’incidente a seguito della segnalazione di una persona che aveva notato il mezzo nel canale prima dell’arrivo dei soccorsi.  

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