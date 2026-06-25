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Milano, lite tra coinquilini: ucciso un 39enne

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Giugno 2026
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(Adnkronos) –
Litiga con i coinquilini, li aggredisce, loro lo immobilizzano a terra e gli mettono uno straccio in bocca, uccidendolo. È successo all’alba di oggi in un appartamento di via Ghini 4, a sud di Milano.  

La vittima è un 39enne peruviano, Ricardo Radahelly Salinas, regolare in Italia e incensurato. Ritrovato questa mattina alle 6 a terra in fin di vita, è stato portato in codice rosso al Policlinico, dove è stato dichiarato morto poco dopo. 

A quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia porta Monforte e della stazione Vigentino, l’uomo nella notte avrebbe dato in escandescenza nell’appartamento, condiviso con altri dieci sudamericani, tutti regolari e incensurati. Avrebbe aggredito i coinquilini, anche con morsi. Loro a quel punto lo avrebbero immobilizzato a terra e gli avrebbero infilato uno straccio in bocca. Uno di loro, che non avrebbe preso parte all’aggressione, ha chiamato il 118, dicendo che l’uomo si era sentito male. All’arrivo dei sanitari per il 39enne non c’era più niente da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno arrestato in flagranza per omicidio volontario con dolo eventuale in concorso cinque peruviani, rispettivamente di 26, 34, 47, 49 e 50 anni. Sono stati portati nel carcere di San Vittore.  

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