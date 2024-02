Milano, esplosione in appartamento a Corsico illese le due persone che erano dentro

(Adnkronos) – Esplosione in un appartamento al sesto piano di un appartamento a Corsico, in provincia di Milano, in via Montello angolo F.lli Di Dio. Da Pochi minuti sono al lavoro le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di via Darwin e sono state inviate anche squadre di soccorso dalla sede centrale di via Messina per un totale di circa 25 uomini al lavoro. Si ipotizza una fuga di gas. Al momento dell'esplosiione c'erano due persone che sono rimaste illese. L'edificio è stato evacuato per consentire ai vigili del fuoco di mettere in sicurezza l'area e di verificare la staticità degli altri appartamenti —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...