Milan-Psg oggi, rossoneri in corsa per ottavi di Champions se…

(Adnkronos) –

Non è ancora tutto perduto per il Milan di Stefano Pioli che però deve provare a vincere, questa sera, contro il Psg a San Siro, se vuole continuare a sperare di approdare agli ottavi di finale della Champions League. La squadra allenata da Stefano Pioli, con soli 2 punti in classifica dopo tre gare, frutto dei pareggi a reti bianche con Newcastle e Borussia Dortmund, ha bisogno di battere il Psg, che lo ha superato 3-0 al Parco dei Principi nella gara di andata. Con un pareggio, infatti, le chance dei rossoneri sarebbero ridotte soprattutto in caso di vittoria di Dortmund o Newcastle che si sfidano nell'altra gara del quarto turno. I tedeschi e gli inglesi vantano 4 punti nella classifica del gruppo F dietro la squadra di Luis Enrique che comanda a quota 6.

In caso di ko dei rossoneri e di vittoria di una delle due tra Newcastle e Borussia Dortmund, la formazione di Pioli si troverebbe a 2 punti con Psg a 9 e Dortmund o Newcastle a 7 a sole due gare dal temine del girone. Quindi non ancora matematicamente fuori gioco ma sull'orlo del baratro. A quel punto resterebbe la speranza di accedere all'Europa League arrivando terzi. In caso di pareggio i rossoneri salirebbero a 3 punti con il Psg a 7 e in caso di pari tra le altre due contendenti, con 5 punti, la corsa sarebbe ancora aperta con due scontri diretti ancora da giocare. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

