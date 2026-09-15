Milan Games Week & Cartoomics 2026, ospiti hollywoodiani

(Adnkronos) – Milan Games Week & Cartoomics torna a Fiera Milano dal 27 al 29 novembre 2026, in un’edizione che punta a superare per dimensioni e nomi coinvolti tutte le precedenti. La kermesse, organizzata da Fiera Milano con Fandango Club Creators, occuperà i padiglioni 9, 11, 22 e 24 del polo di Rho, confermando l’impostazione ormai consolidata che unisce sotto lo stesso tetto videogiochi, fumetti, manga, cosplay, esports e giochi da tavolo.

A trainare l’attenzione mediatica sarà soprattutto la presenza di volti noti al grande pubblico internazionale. Emily Rudd e Taz Skylar, interpreti rispettivamente di Nami e Sanji nella serie live action di One Piece prodotta da Netflix, saranno presenti per tutte e tre le giornate, offrendo ai fan una delle rare occasioni per incontrarli di persona in Italia. Al loro fianco arriva un folto gruppo di protagonisti del mondo videoludico: Steven Ogg, voce e volto di Trevor Philips in Grand Theft Auto V oltre che attore in serie come The Walking Dead e Better Call Saul; Christopher Judge, interprete di Kratos nei recenti capitoli di God of War; e dal cast di Baldur’s Gate III, Amelia Tyler e Tim Downie. Presenti anche Angela Sant’Albano ed Emma Rose Creaner, legate al progetto Resident Evil: Requiem.

Sul fronte fumettistico e dell’animazione, la fiera conferma la propria vocazione internazionale. Tra gli ospiti già annunciati figurano Mark Waid, John Romita Jr e Bill Morrison, cui si affiancano Daiki Tomiyasu, regista di serie animate come Pokémon Sole e Luna e Inazuma Eleven, e Misu Yamaneko, illustratrice italiana attiva in Giappone con crediti che vanno da Vinland Saga al remake di Resident Evil 4. Dal fronte manga arrivano Jun Mayuzuki, autrice di Kowloon Generic Romance, e Kathy Lam, fondatrice dello studio Dawning Crow. Non manca il fumetto supereroistico occidentale, rappresentato tra gli altri da Marco Checchetto, Sara Pichelli, Simone Bianchi e Darick Robertson. Sergio Bonelli Editore celebrerà invece i quarant’anni di Dylan Dog con un allestimento dedicato al personaggio, debuttato in edicola nel settembre 1986.

L’edizione 2026 introduce anche una linea di merchandising ufficiale, sviluppata con Smile Creative Agency sotto la direzione artistica di Dario Moccia, che trasforma in capi e accessori alcuni cliché ricorrenti tra i visitatori delle fiere di settore, dalle code ai meet & greet fino al caldo dei padiglioni affollati.

Sul piano espositivo, l’area videoludica tra i padiglioni 22 e 24 comprenderà una Freeplay Zone con oltre cento postazioni, il Gaming District dedicato all’industria e all’Indie Dungeon, e l’Esportshow per le competizioni. I padiglioni 9 e 11 ospiteranno invece fumetti e manga, con un’Artist Alley da 160 postazioni, la più grande mai allestita dalla manifestazione, e uno shopping district che riunirà editori come Panini Comics, J-POP Manga, Star Comics e Feltrinelli Comics. Confermate anche le aree dedicate ai giochi da tavolo, con un settore specifico per Magic: The Gathering, e la nuova area The Nexus riservata al gioco di ruolo dal vivo.

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