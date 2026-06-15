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Milan, è fatta per Amorim: il portoghese sarà il nuovo allenatore rossonero

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – È tutto fatto per l’arrivo di Ruben Amorim al Milan. Sarà lui il nuovo allenatore del club rossonero, dopo l’esonero di Massimiliano Allegri: come spiegato dalla stampa portoghese, l’ex tecnico del Manchester United e dello Sporting Lisbona ha raggiunto un accordo con il Diavolo per un contratto biennale fino al 30 giugno 2028, con opzione per una terza stagione. 

A Milano, Amorim (che dovrebbe arrivare in città tra oggi e domani per la firma) percepirà uno stipendio di circa 3,5 milioni di euro netti a stagione, a cui si aggiungeranno importanti bonus legati ai risultati.  

 

Nato il 27 gennaio 1985 a Lisbona, Amorim oggi ha 41 anni ed è considerato uno dei tecnici emergenti più apprezzati in giro per l’Europa. Dopo una carriera da calciatore tra Benfica e nazionale portoghese, si è affermato in panchina con Braga e soprattutto Sporting Lisbona, guidato alla vittoria di due campionati portoghesi (2021 e 2024) grazie a un calcio moderno e spesso orientato alla valorizzazione dei giovani. Nel novembre 2024 ha accettato la sfida del Manchester United, ma l’esperienza in Premier League non è andata benissimo: dopo una stagione chiusa al quindicesimo posto, durante l’annata successiva è stato esonerato.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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