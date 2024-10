Migranti, Meloni “Tra qualche giorno operativo protocollo con Albania”

La Salute Vien Mangiando - Una gustosa ricetta altamente depurativa ROMA (ITALPRESS) - Patate, asparagi e cipolla per una zuppa gustosa ma estremamente digeribile, adattata anche a chi è a dieta. A parlarne è Rosanna Lambertucci nella nuova puntata de La Salute Vien Mangiando. mgg/mrv

Wierer "Sinner? È tosto, non facile pensare solo al tennis" MILANO (ITALPRESS) - "Sinner è eccezionale, ha una grinta e una determinazione pazzesca. Tanti vorrebbero essere come lui, che vuole sempre vincere e non molla mai. Uno che vuole sempre vincere, ma che è rimasto con i piedi per terra. Conta molto la testa". Lo ha dichiarato Dorothea Wierer, biatleta italiana e tre volte campionessa […]

Uragano Milton, i vigili del fuoco al lavoro casa per casa TAMPA (FLORIDA) (ITALPRESS) - Nelle zone colpite dall'uragano Milton, in Florida, la situazione è ancora difficile. Le squadre dei vigili del fuoco controllano casa per casa, per aiutare le persone colpite dalle inondazioni. (Fonte video: profilo X OCFireRescue) abr/gtr

Biathlon, Wierer "Devo cercare di rientrare nel ritmo giusto" MILANO (ITALPRESS) - "Mancano 17 mesi alle Olimpiadi, non vedo l'ora, ma prima c'è una stagione di Coppa del Mondo in mezzo con i Mondiali e cercherò ovviamente di fare una stagione di altissimo livello". Lo ha dichiarato Dorothea Wierer, biatleta italiana e tre volte campionessa mondiale di specialità a margine del Fisi Media Day […]