Halloween e Día de los Muertos a MagicLand

Domani, 12 ottobre inizia a MagicLand la più grande festa di Halloween d’Italia, con un’offerta ricca di novità e un’atmosfera da brivido. Quest’anno, il parco divertimenti più grande del centro-sud Italia ha deciso di stupire i suoi visitatori con un evento unico nel suo genere: la celebrazione del Día de los Muertos, in collaborazione con l’Ambasciata del Messico.

MagicLand è l’unico parco in Italia ad offrire questa straordinaria esperienza, che unisce la tradizione italiana di Halloween alla vivace e colorata festa messicana del Giorno dei Morti. I visitatori potranno immergersi in un’atmosfera magica e coinvolgente, tra sfilate di zombie, percorsi dell’orrore, spettacoli teatrali e un’area dedicata interamente al Día de los Muertos, con decorazioni, cibo e musica tipici.

Ma le novità non finiscono qui. Per gli amanti del brivido, MagicLand ha preparato ben 20 attrazioni a tema, tra cui horror house, percorsi per la famiglia, parate e animazioni itineranti. Tra le novità assolute, spicca la Horror Zone Apocalypse Valley, un viaggio spaventoso attraverso cinque zone post-apocalittiche.

Per i più piccoli, oltre al Día de los Muertos, sono previsti numerosi eventi e spettacoli, come il Viaggio nella Foresta dei Ricordi e la Gattobaleno Witch Parade.

Biglietti giornalieri online a partire da 19,90 euro, mentre per le giornate del 26 e 31 ottobre e 1 e 2 novembre saranno disponibili biglietti pomeridiani con ingresso dalle 18:00, online a partire da 9,90 euro. Per chi arriva da fuori Roma è disponibile anche il pacchetto Parco + Hotel che prevede due giorni al Parco e una notte in albergo a partire da 39.90€ a persona. Tutte le persone di nazionalità messicana potranno accedere gratuitamente presentando il loro passaporto durante tutto il periodo.