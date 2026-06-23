Michelle Marie Castiello premiata dal Comitato del Leone d’Oro di Venezia per il suo impegno nell’editoria

Importante riconoscimento per l’editrice e imprenditrice Michelle Marie Castiello, che ha ricevuto il prestigioso “Riconoscimento al Merito” conferito dal Comitato del Leone d’Oro di Venezia nel corso della cerimonia ufficiale svoltasi presso la Regione Lazio.

Il premio rappresenta un tributo al percorso professionale e all’impegno profuso negli anni nel settore dell’editoria, della comunicazione e della promozione culturale. Alla cerimonia erano presenti il presidente del Comitato del Leone d’Oro di Venezia, Sileno Candelaresi, insieme ai rappresentanti dell’Associazione Donne per il Futuro.

Michelle Marie Castiello è editrice dell’emittente radiofonica RID 96.8 FM e della rivista Donne di Oggi Business and Life, realtà che si sono distinte per l’attenzione all’informazione, alla cultura, all’imprenditoria e alle tematiche sociali. Il riconoscimento valorizza il contributo offerto attraverso un’attività editoriale orientata alla diffusione della conoscenza, alla valorizzazione delle persone e al sostegno delle iniziative dedicate alla comunità.

Nel corso della premiazione è stato sottolineato il ruolo svolto dall’editrice nella promozione delle eccellenze del territorio e dei valori della solidarietà, dell’inclusione e della responsabilità sociale. Un percorso che le è valso uno dei riconoscimenti più prestigiosi assegnati dal Comitato del Leone d’Oro di Venezia.

«Ricevere questo riconoscimento è motivo di grande orgoglio. Lo considero un incoraggiamento a continuare il lavoro svolto quotidianamente attraverso l’editoria, la radio e la comunicazione», ha dichiarato Michelle Marie Castiello, ringraziando la figlia e il proprio staff per il sostegno e la collaborazione che hanno contribuito alla crescita dei progetti editoriali portati avanti negli anni.