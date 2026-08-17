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Michela Rubiu morta dopo 25 giorni di agonia a Cagliari: il marito le aveva sparato alla testa dopo aver ucciso il fratello

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Agosto 2026
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(Adnkronos) – E’ morta all’ospedale ‘Brotzu’ di Cagliari Michela
Rubiu, la 47enne di Solanas (Ca), che all’alba del 23 luglio scorso fu ferita con un’arma da fuoco dal marito, Alessandro
Pintus, 39enne di Quartu Sant’Elena, che poco dopo aveva ucciso il fratello Andrea, 42 anni.  

Fu proprio Alessandro Pintus a recarsi in caserma e riferire ai militari di aver colpito moglie e fratello. La donna, dopo l’aggressione avvenuta nel bar che gestiva la coppia, fu ricoverata in rianimazione all’ospedale ‘Brotzu’ per una ferita alla base del cranio e oggi, dopo 25 giorni di agonia, è morta.  

Pintus fu arrestato poco dopo i fatti e confermò la sua azione anche di fronte al Gip. Resta ancora da chiarire il movente. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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