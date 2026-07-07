MiCAR e transizione cripto, il mercato europeo si allinea ai nuovi standard

(Adnkronos) – Il mercato europeo degli asset digitali affronta una fase di trasformazione strutturale in concomitanza con la piena operatività del regolamento MiCAR (Markets in Crypto-Assets). L’Area Economica Europea (SEE) sta consolidando un quadro normativo armonizzato che impone ai Crypto-Asset Service Provider (CASP) stringenti requisiti di trasparenza, resilienza operativa e vigilanza.

La scadenza del 1° luglio 2026, che ha segnato il termine di diverse fasi transitorie nazionali, rappresenta un punto di svolta per l’industria, richiedendo il completamento delle procedure di wind-down per gli operatori non autorizzati e favorendo, al contempo, l’adozione di infrastrutture pienamente compliant con le indicazioni dell’European Securities and Markets Authority (ESMA).

In questo contesto di transizione, la conformità normativa diviene l’elemento distintivo per le piattaforme che intendono operare stabilmente nel mercato europeo. Bybit EU GmbH, con sede a Vienna e licenza rilasciata dall’Autorità austriaca di vigilanza sui mercati finanziari (FMA), rappresenta uno degli operatori che ha intrapreso un percorso di allineamento preventivo ai requisiti MiCAR. La strategia degli operatori regolamentati punta ora a facilitare la migrazione degli utenti verso ambienti protetti, attraverso programmi di incentivazione che accompagnano il passaggio verso sistemi certificati. “L’Europa sta ponendo le basi per un ecosistema di asset digitali più maturo e sostenibile”, ha dichiarato Mazurka Zeng, CEO di Bybit EU. “Con l’avanzare della transizione MiCAR, gli utenti attribuiscono sempre più valore a chiarezza, continuità e a piattaforme progettate con una preparazione regolamentare di lungo periodo. Bybit EU è stata creata per supportare quel futuro, e questa campagna riflette il nostro impegno nel rendere questa transizione vantaggiosa per gli utenti che scelgono di spostare i propri fondi su una piattaforma autorizzata».

Dal punto di vista operativo, la nuova configurazione del mercato richiede una gestione integrata della sicurezza e una maggiore consapevolezza da parte degli utenti. Le piattaforme autorizzate stanno implementando meccanismi di incentivazione che, oltre a favorire l’acquisizione di clientela, mirano a stabilizzare la base di asset nel lungo periodo, offrendo benefit come l’accesso rapido ai livelli VIP e programmi di cashback annualizzato legati ai volumi di deposito e attività di trading. L’attenzione degli organismi di controllo si concentra ora sulla coerenza tra le attività di trading e le policy di protezione del consumatore. La transizione verso un ecosistema armonizzato mira a ridurre i rischi sistemici, favorendo l’integrazione tra la finanza digitale e gli standard di vigilanza europei consolidati, garantendo una protezione uniforme su tutto il territorio dell’EEA.

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