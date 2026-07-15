MG guarda al futuro: due concept in anteprima mondiale a Goodwood

(Adnkronos) – Il Goodwood Festival of Speed 2026 diventa il palcoscenico scelto da MG per mostrare la propria visione della mobilità dei prossimi anni. Forte di oltre un secolo di storia, il marchio britannico porta in anteprima mondiale due concept car che rappresentano due differenti interpretazioni dell’auto elettrica del futuro: la compatta MG GO! e il SUV ad alte prestazioni MG Cyber.



Entrambi i prototipi nascono con un obiettivo preciso: coniugare l’eredità sportiva del marchio con le più moderne tecnologie dedicate all’elettrificazione, dimostrando come design, emozione e innovazione possano convivere in una nuova generazione di modelli.

La MG GO! anticipa quella che sarà la futura hatchback elettrica di segmento B, attesa nel 2027. Disegnata presso il MG Design Centre di Londra, reinterpreta in chiave moderna alcuni elementi stilistici delle sportive britanniche del passato, in particolare della celebre MGB GT, senza però cadere nell’effetto nostalgia. Le linee semplici, le proporzioni compatte e il carattere giocoso vogliono dimostrare che anche un’elettrica destinata a un utilizzo quotidiano può mantenere una forte personalità.

Di tutt’altra filosofia è invece la MG Cyber Concept, un grande SUV elettrico ad alte prestazioni che amplia la famiglia Cyber inaugurata dalla roadster Cyberster. Il progetto trae ispirazione dalla leggendaria EX181, protagonista dei record mondiali di velocità, e propone una nuova interpretazione del SUV sportivo, dove dinamica di guida, tecnologia e praticità convivono in un’unica piattaforma.

Accanto ai due concept, MG ha trasformato il proprio spazio espositivo in una vetrina dedicata alle tecnologie del futuro. Il Future Motion Show mette infatti in scena robot e dimostrazioni dedicate all’intelligenza artificiale, alla guida autonoma e alla connettività, confermando come il software stia assumendo un ruolo sempre più centrale nello sviluppo dei veicoli.

—

motori

webinfo@adnkronos.com (Web Info)