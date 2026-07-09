MG accelera su elettrificazione e guida intelligente

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MG accelera verso il futuro della mobilità intelligente e presenta la nuova roadmap tecnologica dedicata a elettrificazione, sicurezza e sistemi avanzati di assistenza alla guida. In occasione dell’MG Tech Day il marchio MG ha illustrato le principali innovazioni in arrivo nei prossimi anni, dalla nuova tecnologia Plug-in Hybrid+ alla batteria SolidCore, fino ai sistemi ADAS di nuova generazione e allo sviluppo dei robotaxi di livello 4.



La strategia punta a rendere le tecnologie più avanzate accessibili a un pubblico sempre più ampio, con soluzioni pensate per migliorare efficienza, sicurezza, praticità e piacere di guida. Tra le principali novità figura la nuova tecnologia MG Plug-in Hybrid+, che debutterà nel 2027 sulla MG ZS Plug-in Hybrid+. Il sistema integra motori ibridi a benzina di nuova generazione, nelle varianti turbo da 1.1 e 1.5 litri, con efficienza termica massima rispettivamente superiore al 42% e al 43%.

MG ha inoltre confermato l’introduzione della tecnologia SolidCore Battery su tutti i futuri modelli Plug-in Hybrid+. Si tratta di una batteria, basata su un’architettura a stato semi-solido con struttura “a spinale”

3D, sviluppata per assicurare una maggiore efficienza di conversione energetica, una risposta di potenza più rapida e prestazioni più costanti anche in condizioni operative variabili.

Sul fronte della guida intelligente, MG ha presentato la nuova fase di sviluppo dei sistemi ADAS, tra le soluzioni già pronte il sistema di assistenza al parcheggio MG One Touch iAD, progettato per gestire oltre 30 scenari complessi e più di 300 tipi di posti auto, inclusi quelli non segnalati.

Tra le altre innovative novità troviamo il Navigate On Autopilot, o NOA, previsto pero’ solo per la fine del 2027 e montato su un nuovo SUV MG. Il sistema sarà inizialmente sviluppato per la guida in autostrada e, con la supervisione del conducente, potrà assistere nelle fasi di immissione e uscita, nella scelta della corsia, nei cambi di corsia e nei sorpassi.

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