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Meteo, verso l’Equinozio d’autunno: clima mite ma al Sud attenzione a piogge e temporali, le previsioni

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Si avvicina l

‘Equinozio d’autunno
e di conseguenza la fine dell’estate: mercoledì 23 settembre alle 02:05 il Sole sorgerà esattamente a est e tramonterà a ovest ovunque sulla Terra. Anche il meteo sarà poco “estivo”: le temperature si manterranno miti e piogge e rovesci saranno in agguato, soprattutto al Sud. 

Oggi, martedì 22 settembre, come riporta IlMeteo.it, sarà una giornata caratterizzata dalla spiccata instabilità, in particolare su Sicilia orientale e Calabria. Sarà soleggiato e un po’ meno caldo altrove. Domani, mercoledì 23 settembre, le temperature saranno in diminuzione, e ci sarà ancora instabilità su Sardegna e Sicilia.  

Infine, tra giovedì e venerdì si intensificheranno piogge e temporali, che saranno più veloci al Nordest, più diffuse al Centro-Sud, complice il passaggio sul nostro Paese di un nucleo di aria fresca di matrice nord-europea. Poi, nel corso del weekend tornerà l’alta pressione almeno fino a fine mese. 

 

 

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