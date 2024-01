Meteo, si cambia: in arrivo ciclone dell’Epifania, poi gelo artico

(Adnkronos) – Il meteo sta per cambiare: in Italia il 2024 è partito nel segno dell’anticiclone e di un clima che tornerà nuovamente mite su gran parte delle nostre regioni. Per avere una decisa svolta verso scenari tipicamente invernali dovremo aspettare i giorni subito dopo l’Epifania, spiegano i meteorologi. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it ci spiega il comportamento del tempo nella prima settimana del 2024. L’Italia si troverà a fare i conti con la rimonta dell’alta pressione e con venti più miti di Libeccio. Il tempo sarà in gran parte stabile su molte regioni, con il cielo che si presenterà spesso molto nuvoloso o anche coperto sulle zone pianeggianti del Nord e lungo gli Appennini. Le piogge saranno davvero poche e più probabili tra Liguria di levante e Toscana settentrionale, sospinte da venti di Libeccio. Il maggior soleggiamento e i venti più miti faranno nuovamente alzare le temperature su molte regioni italiane. Basti pensare che al Centro-Sud si registreranno 17-21°C di giorno. Questa situazione cambierà decisamente a ridosso dell’Epifania. Già da venerdì 5 un vortice ciclonico si tufferà nel Mar Mediterraneo facendo peggiorare il tempo sulle regioni del Nord e del Centro, dove pioverà diffusamente, soprattutto su Nordest e Toscana. Nel giorno dell’Epifania, sabato 6 gennaio, il ciclone si sposterà verso sud est, liberando dalle piogge il Nord, ma provocando un ulteriore e più intenso peggioramento al Centro-Sud, soprattutto sul lato tirrenico. Mentre il ciclone sconquasserà il tempo sull’Italia, l’anticiclone delle Azzorre innalzatosi fin verso l’Islanda favorirà la discesa di aria artica verso l’Europa e quindi l’Italia. L’afflusso di aria gelida dovrebbe concretizzarsi verso l’8 gennaio quando sull’Italia sarà in azione ancora il vortice ciclonico; in questo contesto le temperature subiranno un drastico crollo scendendo sotto la media del periodo anche di 7-8°C. NEL DETTAGLIO Martedì 2. Al nord: nebbie in pianura, nubi sparse altrove. Al centro: cielo irregolarmente nuvoloso, nebbie sul Lazio. Al sud: nubi irregolari. Mercoledì 3. Al nord: cielo più coperto in pianura. Al centro: cielo a tratti molto nuvoloso. Al sud: cielo parzialmente nuvoloso. Giovedì 4. Al nord: bel tempo prevalente. Al centro: soleggiato e mite. Al sud: cielo poco nuvoloso, clima piacevole. Tendenza. Da venerdì piogge via via più diffuse al Centro-Nord. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...