Messina Festival, ‘Con-divise’ vince concorso cortometraggi

(Adnkronos) – La Giuria cortometraggi del Messina Film Fest Cinema &Opera costituita da Marco Dentici, Elvira Terranova e Eugenio Tassitano ha scelto il miglior cortometraggio partecipante al concorso. A prevalere Con-divise di Maria Francesca Monsù Scolaro con la seguente motivazione “Si distingue per un linguaggio cinematografico efficace ed emotivamente coinvolgente grazie anche ad un sapiente utilizzo della musica”. La Giuria ha poi assegnato un Premio speciale andato a Othello 3.0 di Walter Corda, “Meritevole di menzione per il valore delle componenti della messa in scena e l’apprezzabile tono dissacratorio che fa comunque riflettere su una piaga sociale come il femminicidio” Marco Bellocchio sarà in sala prima della proiezione del suo film I pugni in tasca previsto alle 18:30 alla Sala Laudamo per salutare il pubblico. Questo incontro sostituirà quella precedentemente annunciato per venerdì 8 dicembre alla Sala Sinopoli. In mattinata al regista è stato conferito il Dottorato di Ricerca Honoris Causa in Scienze Cognitive all’Università di Messina. Con inizio alle ore 17 è prevista la programmazione del Messina Film Festival-Cinema&Opera che omaggia con quattro opere Marco Bellocchio. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...