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Messina, donna getta acido contro il suo avvocato: il legale è grave in ospedale

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Settembre 2026
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(Adnkronos) – E’ stato aggredito con l’acido da una sua cliente a Messina. E’ quanto ha riferito un avvocato messinese di 58 anni, che si trova ora ricoverato al centro grandi ustionati di Catania in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. L’uomo ha ustioni su circa il 20% del corpo, in particolare al volto e al torace. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia Messina Sud che stanno cercando di rintracciare la donna e ricostruire il movente del gesto. 

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