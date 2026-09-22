Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Messico, uragano Polo si rafforza: potrebbe diventare ‘catastrofico’

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – L’uragano Polo continua a rafforzarsi rapidamente al largo della costa pacifica del Messico e ha raggiunto la categoria 4 sulla scala Saffir-Simpson. Secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro nazionale uragani degli Stati Uniti (NHC), il ciclone potrebbe intensificarsi ulteriormente fino a raggiungere la categoria 5, la massima prevista dalla scala degli uragani. 

Polo si trova al largo della costa messicana e, al momento, le previsioni non indicano un impatto diretto del centro dell’uragano sulla terraferma. La traiettoria prevista dovrebbe infatti mantenere il sistema sull’oceano, anche se la situazione resta in rapida evoluzione. 

A preoccupare i meteorologi è soprattutto la velocità con cui Polo si sta rafforzando. Dopo aver raggiunto la categoria 4, il ciclone potrebbe continuare a intensificarsi nelle prossime ore, con la possibilità di arrivare alla categoria 5 tra martedì e mercoledì. 

La categoria 5 rappresenta il livello più elevato della scala Saffir-Simpson e corrisponde a un uragano con venti estremamente violenti e potenzialmente devastanti. 

Anche se il centro di Polo dovrebbe rimanere al largo, la costa pacifica del Messico potrebbe comunque essere interessata dagli effetti della tempesta. Sono possibili piogge intense, forti onde, mareggiate e correnti pericolose, con il rischio di allagamenti e frane nelle zone maggiormente esposte. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Meloni-Frederiksen “No a immigrazione illegale, hub rimpatrio in Paesi terzi”

10 Agosto 2026

Violenza su donne, Coop Lombardia rinnova impegno per educare al rispetto

9 Novembre 2023

È morto a 34 anni il monarca più giovane del mondo: addio a re Rukidi IV

28 Agosto 2026

Occhi al cielo, stasera passa la Cometa di Natale

16 Dicembre 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno